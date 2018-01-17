Ученые предрекли конец человечества через несколько столетий

По мнению ученых, уже к 2200-2400 годам климатические изменения и увеличение потребления энергии приведут к тому, что условия выживания животных на поверхности Земли станут невозможными, говорится в докладе аналитиков. Не смогут предотвратить этот процесс ни усовершенствование технологий, ни уменьшение темпов роста населения после 2100 года.

Ранее о скором исчезновении человеческой цивилизации высказался известный физик-теоретик Стивен Хокинг.

По его словам, человечеству необходимо найти себе новый «дом» в течение ближайших 200-500 лет.