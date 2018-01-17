Жириновский сыграет одну из главных ролей в спектакле «Горе от ума»

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме РФ и кандидат в президенты России Владимир Жириновский выступит на сцене театра «Школа современной пьесы» в спектакле «Горе от ума», сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что политик прочтет финальный монолог московского барина Павла Фамусова, друга отца Чацкого и отца Софьи.

«Внимание! Не пропустите! 18 января в спектакле «Русское горе… от ума» финальный монолог Фамусова исполнит Владимир Вольфович Жириновский», - сказано в сообщении пресс-службы театра.

Ранее Жириновский посетил премьеру фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» и призвал сторонников и противников картины сесть за круглый стол.