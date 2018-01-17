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Рада отказалась от разрыва дипотношений с Россией

Наталья Жуковская
16:27 17.01.2018
Депутаты Верховной рады Украины не стали принимать решение об окончательном разрыве дипотношений с РФ, перенаправив этот вопрос в МИД страны.
Рада отказалась от разрыва дипотношений с Россией
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Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com / globallookpress

Верховная рада Украины в среду приняла решение отказаться от окончательного разрыва дипломатических отношений с Россией, сообщает «Интерфакс».

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, докладчик по законопроекту Иван Винник из фракции «Блок Петра Порошенко» отметил что, этот вопрос должно решать Министерство иностранных дел, учитывая национальный интерес Украины.

«Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена»,

- сказал Винник.

Отмечается, что поправку в законопроект, обязывающую кабмин инициировать разрыв дипломатических отношений с РФ и отозвать украинские дипломатические учреждения с территории России, предложил внести в среду внефракционный депутат Тарас Батенко. Но его инициативу поддержали только 72 депутата из минимально необходимых 226.

В четверг рассмотрение законопроекта об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными территориями Донбасса продолжится.

6 октября 2017 года Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о «реинтеграции» Донбасса, после чего документ был отправлен на доработку. Он закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных», а также допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.

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