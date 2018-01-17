Штаб Путина сдаст в ЦИК более 143 тысяч подписных листов

Штаб действующего президента России Владимира Путина отобрал для сдачи в Центризбирком 143 тысячи 81 подписной лист, что составляет почти половину от необходимого количества, сообщил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин журналистам в среду.

«На сегодня собрано 1 млн 139 тысяч во всех регионах. Общая сумма сданных сюда подписей - 472 тысячи. Полностью проверены 16 регионов. Отобраны 143 тысячи 81 лист», - сказал он.

Он отметил, что подписи из 27 регионов в данный момент проверяются. Также Когогин рассказал, что вообще подписные листы проходят двойную проверку на местах – в регионах и в федеральном штабе. И в ЦИК готовятся только те листы, которые «вообще никаких сомнений не вызывают».