Лавров обсудил с главой МИД Турции соблюдение режима прекращения огня в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку Конгресса сирийского национального диалога и соблюдение режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В ходе телефонного разговора двух министров были затронуты вопросы подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН.
Также были обсуждены вопросы облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии и соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации, сообщает официальный сайт МИД РФ.
Ранее МИД Турции заявил о непризнании санкций ЕС и США в отношении России.