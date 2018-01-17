Лавров обсудил с главой МИД Турции соблюдение режима прекращения огня в Сирии

В ходе телефонного разговора двух министров были затронуты вопросы подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН.

Также были обсуждены вопросы облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии и соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации, сообщает официальный сайт МИД РФ.

Ранее МИД Турции заявил о непризнании санкций ЕС и США в отношении России.