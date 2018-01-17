Украина готовится принять на вооружение американские ПТРК Javelin

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил в штабквартире НАТО в Брюсселе о готовности принять на вооружение американские ПТРК Javelin.

«Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится», - приводит слова Муженко агентство «Укринформ».

В конце 2017 года США одобрили поставки Украине летального оружия, среди прочего там перечислен и комплекс Javelin. Ожидается, что Киев получит в свое распоряжение не менее 35 установок.