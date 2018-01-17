Следствие разбирается, зачем напавшие пермские школьники ранили ножами и друг друга

Подростки, напавшие на учащихся и учителя пермской школы в понедельник, 15 января, также нанесли удары в шею друг другу, рассказал «Интерфаксу» старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев.

«У них у каждого имеются травмы в области шеи, которые они нанесли друг другу», - сказал Пономарев.

По его словам, один из подростков был ранен серьезнее, чем второй. Когда журналисты спросили о мотивах произошедшего, помощник прокурора предложил дождаться официальных выводов следствия. По его словам, в данный момент идет выяснение причин такого поведения подростков.

Трагедия в школе N127 в Перми произошла утром 15 января. Следователи считают, что молодые люди, вошли в аудиторию, где занимались младшеклассники, и умышленно нанесли учащимся и учительнице множественные ножевые ранения. Всего пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.