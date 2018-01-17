Военный самолет потерпел крушение в Турции во время учений

Учебный военный самолет потерпел крушение в турецкой провинции Ыспарта 17 января около 14:00, сообщило издание Hurriyet.

По данным турецких СМИ со ссылкой на командование ВВС страны, при крушении погибли три человека – двое пилотов и техник. Военное командование назвало произошедшее трагической случайностью и выразило соболезнования родным и близким погибших.

Обломки учебного самолета уже найдены. На месте работают спасатели и военная полиция. Выясняются причины и обстоятельства крушения.