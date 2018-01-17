ФБР знало о побеге Гитлера в Аргентину - СМИ

В шоу «По следам Гитлера» бывший агент ЦРУ Боб Бэр проследует по местам, где, как утверждается, мог проживать фюрер после своего бегства из Берлина в конце Второй мировой войны.

При этом вразрез с документами ФБР и сторонниками различных полумифических теорий идут слова телохранителя Адольфа Гитлера Рохуса Миша, который написал книгу «Последний свидетель Гитлера». Он был одним из последних, кто видел его живым.

По словам Миша, фюрер покончил с собой после известий о том, что советские войска окружили Берлин 30 апреля.