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Химическая бомба: врачи назвали смертельно опасным флешмоб по поеданию стирального порошка

Наталья Жуковская
15:14 17.01.2018
Российские медики объяснили, почему после поедания геля для стирки в капсулах, можно остаться инвалидом на всю жизнь.
Фото: pixabay.com

В Сети набирает популярность флешмоб Tide Pod Challenge, в ходе которого подростки устраивают эксперимент по поеданию стирального порошка в капсулах и выкладывают процесс на своих страницах в социальных сетях. По мнению медиков, такие действия могут привести к серьезным последствиям для здоровья, а в некоторых случаях даже к смерти.

Отмечается, что молодые люди едят капсулы, а потом «передают» эстафету своим друзьям. Некоторые даже сервируют «деликатес» на тарелке с другой едой. По мнению американских журналистов, флешмоб мог начаться с шуточного видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Елена Анциферова в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказала, что подобные «увлечения» подростков слишком опасны для здоровья, потому что капсулы с гелем – это «химическая бомба», которая при попадании внутрь оказывает массу отрицательных воздействий.

«Стиральный порошок вообще должен растворять жиры на тканях, и вот эта химическая масса веществ попадает в организм. Она растворяет слизистые гортани, пищевода, желудка. Она создана для того, чтобы растворять жиры. Соответственно при растворении тканей, они деформируются. И если не оказать необходимую помощь, то потом образуются рубцы. Человек из-за минутной забавы может остаться с хроническим заболеванием на всю жизнь. Он, например, не сможет глотать еду, сможет есть только жидкую пищу»,

- сказала она.

Кроме этого, Анциферова отметила, что химические вещества всасываются и идут в мозг, туда, где очень много жиров. Это может привести к психическим заболеваниям, к депрессиям и к повреждению мозга. Также порошок очень насыщен ароматизаторами, отдушками и красителями, которые могут привести к отеку гортани, удушью. А у каждого второго может вызывать рвоту, при которой вещества могут попасть в легкие, что приведет к их повреждению.

В свою очередь психолог Евгений Идзиковский объяснил популярность флешмоба тем, что желание повторять социально одобряемые действия, является эволюционно обусловленным.

«Эволюция заставляет нас копировать чужое поведение, которое является. Если мы видим, что кто-то совершил поступок, и другие люди испытывают по этому поводу эмоции и комментируют, конечно, нам хочется это повторить. Ну просто, потому что когда-то это позволило достигнуть человечеству тех вершин, на которых мы сейчас находимся»,

- отметил Идзиковский.

По мнению психолога, чтобы предотвратить дальнейшее распространение флешмоба, в том числе в России, нужно предупредить детей и подростков и показать, как люди лежат в реанимации после того, как съедят капсулу порошка.

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