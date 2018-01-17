Аналог «Миротворца» появился в Литве

Литовский аналог украинского сайта «Миротворец» был создан, по утверждению его создателей, опубликованном на сайте, для борьбы с «кремлевской пропагандой». В списке литовского сайта уже значатся 155 фамилий.

Для того чтобы попасть в «черный список», достаточно «возвышать роль лиц, таких как Сталин», устраивать «разжигание разногласий между гражданами Литвы», «унижение НАТО и партнеров Литвы по альянсу, поощрение свержения законно избранного правительства и отказа от демократии как формы правления», говорится на сайте.

По мнению председателя Союза журналистов Литвы Дайниса Радзавичюса, этот сайт является еще одним инструментом информационной войны, целью которой является расколоть общество и стравить некогда братские республики.

«Такие проекты не возникли бы, если бы были другие геополитические отношения между Литвой и Россией. Еще 10 лет назад никто и подумать не мог о подобных проектах, а слова "ватник" никто не знал. Думаю, что все это инструмент информационной войны», - приводит слова Lietuvos zinios.

Отметим, что сайт существует с 13 января.