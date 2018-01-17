В Турции стартовало строительство приемного терминала газопровода из России

Строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток» стартовало в районе населенного пункта Кыйыкей на черноморском побережье европейского части Турции. Об этом сообщается в заявлении компании South Stream Transport.

«17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции», — приводит РИА Новости текст заявления.

South Stream Transport является дочерней компанией «Газпрома», которая осуществляет реализацию проекта газопровода, идущего по дну Черного моря.