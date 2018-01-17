Стали известны подробности жестокого убийства бизнесмена и его сына

Как сообщает «Российский диалог», убийство случилось около 8:15 утра. Предприниматель Денис Чернов вез своего 7-летнего ребенка в школу, и взял из дома накопившийся мусор, чтобы выбросить его в бак.

Однако, как только автомобиль мужчины остановился у мусорки, к нему подъехала черная Lada Priora, откуда вышли неизвестные и ударили его несколько раз ножом. После этого убийцы бросились к внедорожнику Чернова, где увидели 7-летнего ребенка. Злоумышленники несколько раз ударили ребенка ножом, после чего перегнали машину с телами на соседнюю улицу, где подожгли ее и скрылись.

К сожалению, прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину и ребенка, который скончался в больнице.