Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Башаров оформил опекунство над детьми - беженцами из Сирии

Константин Тигров
14:25 17.01.2018
Известный российский актер Марат Башаров оформил опекунство над двумя детьми - беженцами из Сирийской Арабской Республики.
Башаров оформил опекунство над детьми - беженцами из Сирии
Фото: Sergey Kovalev / Global Look Press

Шестого января российский актер Марат Башаров во время гуманитарной миссии России в столице Ливана подписал официальные документы, оформив опеку над двумя сирийскими детьми – семилетней Асмой и пятилетним Ахмадом.

Отмечается, что дети проживают во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане. Башаров будет оказывать им ежемесячную материальную помощь, передают «Вести.ру».

По словам актера, опекунство над детьми – беженцами из Сирии – его личный выбор и религиозный долг.

Он, помимо этого, пригласил детей и их матерей на спектакль, который состоится в Москве в середине февраля.

Глава исламского благотворительного фонда «Закят», муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что 16 января в рамках гуманитарных проектов Совета муфтиев России россияне посетили один из лагерей беженцев, расположенный на границе с Сирией. Беженцам привезли теплые вещи, одежду, дизельное топливо, а детям – подарки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Яркая вспышка в ночном небе: на США упал метеорит
Дата17.01.2018, 08:05
Яркая вспышка в ночном небе: на США упал метеорит
Министр обороны Сергей Шойгу проверил работу военных учебных заведений Петербурга
Дата17.01.2018, 10:17
Министр обороны Сергей Шойгу проверил работу военных учебных заведений Петербурга
Макгрегора лишили титула чемпиона UFC
Дата17.01.2018, 08:54
Макгрегора лишили титула чемпиона UFC
Министр обороны Сергей Шойгу проверил работу военных учебных заведений Петербурга
Дата17.01.2018, 10:17
Министр обороны Сергей Шойгу проверил работу военных учебных заведений Петербурга
Стали известны сроки испытаний истребителя Су-57 с двигателем второго этапа
Дата17.01.2018, 10:31
Стали известны сроки испытаний истребителя Су-57 с двигателем второго этапа
Лавина огня: как осажденный Ленинград отбивался от нацистов
Дата17.01.2018, 08:40
Лавина огня: как осажденный Ленинград отбивался от нацистов
Машина ракетного спецназа: почему бронеавтомобилю «Выстрел» не страшен любой враг
Дата14.01.2018, 10:22
Машина ракетного спецназа: почему бронеавтомобилю «Выстрел» не страшен любой враг
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
18:34 В стране и мире
Видео
В метро Москвы теперь можно ездить по проездному билету «Единый» в виде браслета
18:03 В стране и мире
Минфин пообещал не дать рублю резко укрепиться
16:27 В стране и мире
Рада отказалась от разрыва дипотношений с Россией
15:45 В стране и мире
Следствие разбирается, зачем напавшие пермские школьники ранили ножами и друг друга
13:20 Спорт
Видео
СК РФ собрал доказательства, опровергающие заявления Родченкова
События дня
События дня
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Баклан заживо проглотил ядовитую змею: видео Видео
Баклан заживо проглотил ядовитую змею: видео
Яхту Сталина продадут на аукционе Видео
Яхту Сталина продадут на аукционе
Трехметровые стены и обшивка из бронестали: секретный бункер Сталина найден в Тверской области
Трехметровые стены и обшивка из бронестали: секретный бункер Сталина найден в Тверской области
Рождение сотни смертельно опасных пауков показали на видео Видео
Рождение сотни смертельно опасных пауков показали на видео
Археологи нашли сокровища древнейшего царя скифов в Тыве
Археологи нашли сокровища древнейшего царя скифов в Тыве
Лев и тигр едва не загрызли цирковую лошадь на арене: видео Видео
Лев и тигр едва не загрызли цирковую лошадь на арене: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.