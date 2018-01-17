Башаров оформил опекунство над детьми - беженцами из Сирии

Шестого января российский актер Марат Башаров во время гуманитарной миссии России в столице Ливана подписал официальные документы, оформив опеку над двумя сирийскими детьми – семилетней Асмой и пятилетним Ахмадом.

Отмечается, что дети проживают во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане. Башаров будет оказывать им ежемесячную материальную помощь, передают «Вести.ру».

По словам актера, опекунство над детьми – беженцами из Сирии – его личный выбор и религиозный долг.

Он, помимо этого, пригласил детей и их матерей на спектакль, который состоится в Москве в середине февраля.

Глава исламского благотворительного фонда «Закят», муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что 16 января в рамках гуманитарных проектов Совета муфтиев России россияне посетили один из лагерей беженцев, расположенный на границе с Сирией. Беженцам привезли теплые вещи, одежду, дизельное топливо, а детям – подарки.