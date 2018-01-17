В Челябинской школе ученики устроили поножовщину

В Челябинской области школьник ударил одноклассника ножом в ходе ссоры. Инцидент произошел в Сосновском районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В школе Сосновского района сегодня произошел конфликт между двумя школьниками, учащимися 9-го класса, в ходе которого один из них ударил второго ножом», - сообщили в прокуратуре.

В результате инцидента ребенок получил ранение и был госпитализирован. Прокуратура проводит проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.