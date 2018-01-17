Сотни российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Мексики

500 россиян стали заложниками нерасторопности мексиканских властей. Со вчерашнего дня туристы не могут покинуть курортный город Канкун.

Самолет с гражданами России уже выруливал на взлетную полосу, когда диспетчер запретил вылет. О причинах рассказали в авиакомпании «Россия».

«Изначально чартерный рейс должен был вылететь в 18:10 по московскому времени 16 января, однако по неожиданному требованию иммиграционного контроля на рейсе авиакомпании "Россия" должны были депортировать четырех граждан Армении», - сообщил пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Депортированных граждан Армении мексиканская миграционная служба не могла доставить на борт в течение четырех часов. После этого длительное время аэропорт не давал разрешения на вылет. Пассажиры вынуждены были провести в салоне Boeing 8 часов.

Когда, наконец, все разрешения были получены, рабочий день российских пилотов закончился и они по закону уже не имели права управлять самолетом. Сейчас туристов разместили в гостиницах. По предварительным данным, на родину россияне смогут вылететь не раньше сегодняшнего вечера. В Мексике сейчас ночь, а разрешение на взлет может дать только местная авиаслужба, представители которой придут на работу лишь после 20 часов по московскому времени.