Отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева насмерть сбила машина в Хабаровске

Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске. По сообщениям местных СМИ, мужчину сбила машина в то время, когда он направлялся в офис адвоката. От сильного удара у 59-летнего пострадавшего оторвало ногу.

Отметим, что предполагаемый виновник аварии с места ДТП скрываться не стал.

Информацию о гибели отца подозреваемого в убийстве жителя Хабаровского края подтвердил агентству РИА Новости адвокат семьи Аллахверановых Константин Лысенко.

«Отец моего подзащитного действительно погиб в ДТП. Он шел не ко мне в офис, а к себе на работу, которая расположена неподалеку от моего офиса», - сказал Лысенко.

Защитник также добавил, что похороны погибшего пройдут сегодня.

«Анар не будет на них присутствовать – останется под арестом, так как смерть близкого человека, по закону, не является основанием для изменения меры пресечения», - подчеркнул адвокат.

Лысенко отметил, что по факту аварии было возбуждено дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящий момент этим делом занимается один из адвокатов из группы защиты Аллахверанова. По словам Константина Лысенко, «сейчас выясняется, что это было – стечение обстоятельств или что-то другое».

«Но отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года», - отметил защитник.

Напомним, Андрей Драчев был убит 20 августа прошлого года во время уличной драки с бойцом смешанного стиля Анаром Аллахверановым, произошедшей возле одного из кафе города Хабаровска.