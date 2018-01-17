Ученые назвали главную опасность соли

Ученые из США пришли к выводу, что частое употребление в пищу большого количества соли способствуют изменению иммунной системы в кишечнике, что влечет за собой деградацию когнитивных функций человека.

По данным исследования, опубликованного в Nature Neuroscience, злоупотребление хлоридом натрия на протяжении трех недель приводит к эндотелиальной дисфункции, уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям, однако не меняет артериальное давление.

Высокосолевая диета увеличивала количество клеток Т-хелперов 17 в кишечнике и производство ими молекул интерлейкина-17. Исследователи продемонстрировали, что рост содержания интерлейкина-17 в кровотоке обуславливал негативное влияние такой диеты на кровообращение в мозге.

Соответствующие выводы ученые сделали во время наблюдений за мышами. Авторы исследования заявляют, что полученные результаты справедливы и для людей. Специалисты подчеркивают, что негативные последствия высокосолевой диеты проходили, после того, как грызуны возвращались к обычному питанию.