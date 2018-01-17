Налоговая амнистия затронет более 20 млн. жителей РФ

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что закон о налоговой амнистии коснется более 20 миллионов человек. Это позволит списать с жителей Российской Федерации более 41 миллиарда рублей налогов.

Об этом сообщает сайт газеты «Известия».

Как отметил Силуанов, закон о налоговой амнистии был разработан и принят еще в декабре прошлого года. Согласно тексту документа, просроченная налоговая задолженность будет списана с россиян.

«Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами, и такое количество граждан, по оценке налоговой службы, составляет более 20 млн человек. Общий объем задолженности — 41 млрд рублей», - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, индивидуальных предпринимателей освободят от уплаты долгов по страховым взносам, которые образовались к началу прошлого года. Также закон коснется тех предпринимателей, которые уже зарегистрировали ИП, однако запустить бизнес им так и не удалось.

Как отметили в ведомстве, налоговая амнистия коснется 700 тысяч предприятий, в результате чего будет списано 127 миллиардов рублей.

Также с двух миллионов россиян будет списано 22 миллиарда рублей налогов на так называемые «условные доходы».

Силуанов призвал граждан России впредь не нарушать налоговые требования и выразил надежду на то, что текущая задолженность «не должна накапливаться».

Ранее Путин подписал закон о списании долгов физлиц по налогам.