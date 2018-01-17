Пушков назвал истинную цель новых санкций США в отношении России

Новые санкции США против России придадут конфронтации с РФ необратимый характер. Такое мнение высказал глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США — придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок (экс-президента США Барака – ред.) Обамы переводят в политику долгой осады», — написал Пушков в своем Twitter.

Что бы ни говорил Хантсман, цель новых санкций США - придать конфронтации с Россией необратимый характер. Первый поспешный наскок Обамы переводят в политику долгой осады. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 января 2018 г.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что доклад американской администрации о новых санкциях в отношении РФ будет составлен к 29 января. Дипломат не уточнил, сколько именно граждан России попадут под ограничения. Однако Хантсман отметил, что авторы доклада стремятся учитывают то, как новые санкции повлияют на отношения между Москвой и Вашингтоном «не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе».