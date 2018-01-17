Трамп пожелал видеть в США мигрантов «отовсюду»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает видеть в стране мигрантов из любых государств.

С таким заявлением американский лидер выступил в ответ на вопрос репортера о том, желает ли Трамп видеть больше мигрантов из Норвегии в США.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду», - цитирует слова Трампа Reuters.

Ранее американский глава заявил, что не является расистом.