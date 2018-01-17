Врач Трампа рассказал о состоянии здоровья американского лидера

Президент США Дональда Трампа имеет «великолепные гены», невзирая на то, что он не занимается каждый день спортом и ест фаст-фуд. Соответствующее заявление сделал во время брифинга 16 января его лечащий врач Рони Джексон.

«Он хороший пациент. Он следует медицинским указаниям», — заявил медработник.

Джексон отметил, что американский лидер не имеет когнитивных или ментальных проблем.

По словам лечащего врача Трампа, у его пациента нет программы ежедневных упражнений, и он «работает над этим».

«Несмотря на это… что меня впечатляет, у него очень много энергии и стойкости», — сказал Джексон.

Врач также рассказал, что президент США находится в хорошей физической форме.