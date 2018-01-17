Курс биткоина за сутки обрушился на 25%

Курс критопвалюты биткоин за последние 24 часа упал сразу на 25,1% и теперь оценивается в 10,5 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В начале 2018 года уже было зафиксировано падение биткоина в цене более чем на три процента.

Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины, поскольку у этой криптовалюты «нет будущего».