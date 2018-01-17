Курс биткоина за сутки обрушился на 25%
По состоянию на 01:50 по московскому времени стоимость биткоина оценивается на уровне в $10 516,7.
Фото: Jörn Wolter / wolterfoto.de / Globallookpress
Курс критопвалюты биткоин за последние 24 часа упал сразу на 25,1% и теперь оценивается в 10,5 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
В начале 2018 года уже было зафиксировано падение биткоина в цене более чем на три процента.
Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины, поскольку у этой криптовалюты «нет будущего».