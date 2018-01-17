В Финляндии начинается досрочное голосование на президентских выборах

Досрочное голосование на президентских выборах в Финляндии начинается в среду 17 января. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции страны.

«Лицо, имеющее право голоса, может принять участие в процессе голосования либо заранее, либо в день выборов. Досрочное голосование начинается за 11 дней до дня проведения выборов», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что выборы президента Финляндии пройдут 28 января 2018 года.

По сообщениям ведомства, участки, где избиратели смогут досрочно отдать свои голоса, находятся, в частности, в супермаркетах, библиотеках и почтовых отделениях по всей стране. За рубежом финские граждане смогут проголосовать досрочно в дипломатических представительствах.

Помимо действующего руководителя страны — Саули Ниинистё, на пост президента Финляндии претендуют: депутат парламента, кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен, кандидат от партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари, Пекка Хаависто от партии «Союз зеленых», Мерья Кюллёнен от «Левого союза», представитель Шведской народной партии Нильс Торвальдс, бывший премьер-министр Финляндии Матти Ванханен от «Финляндского центра» и член Европейского парламента Пааво Вяюрюнен.