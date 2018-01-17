Канцлер Австрии поддержал поэтапное снятие санкций с РФ

Поэтапная отмена антироссийских санкций при прогрессе в ходе выполнения Минских соглашений целесообразна.

С таким заявлением выступил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Курц отметил, что пошаговая отмена санкций поможет создать стимула для дальнейшего прогресса.

«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ, ранее глава МИД – прим. ред.) Франк-Вальтер Штайнмайер», - подчеркнул он.

По словам Курца, мир в Европе может существовать «только с Россией» в качестве партнера, но никак не в качества оппонента.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил экономические санкции против России.