Канцлер Австрии поддержал поэтапное снятие санкций с РФ
Поэтапная отмена антироссийских санкций при прогрессе в ходе выполнения Минских соглашений целесообразна.
С таким заявлением выступил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Курц отметил, что пошаговая отмена санкций поможет создать стимула для дальнейшего прогресса.
«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ, ранее глава МИД – прим. ред.) Франк-Вальтер Штайнмайер»,
- подчеркнул он.
По словам Курца, мир в Европе может существовать «только с Россией» в качестве партнера, но никак не в качества оппонента.
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил экономические санкции против России.