Международный комитет по защите журналистов призывает Россию отказаться от закона о СМИ-иноагентах

Международный комитет по защите журналистов (CPJ) обратился к российским властям с призывом отказаться от закона о СМИ-иноагентах, который недавно приняла Госдума в первом чтении.

«Мы призываем российские власти отказаться от предложенного закона о СМИ-иноагентах и прекратить систематическое воспрепятствование свободному распространению информации», — приводит сайт CPJ слова заместителя исполнительного директора комитета Роберта Махоуни.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что российская Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России.