У Северной Кореи появилась собственная марка автомобилей
В КНДР начнут выпускать автомобили Naenara. В модельный ряд производителя войдут легковые машины, микроавтобусы, большие автобусы и даже мини-грузовики.
Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на заявление посольства Северной Кореи, автомобильную новинку оснастят кондиционером, электроприводом для стекол и боковых зеркал, системой старт-стоп, усилителем рулевого управления и задним датчиком парковки.
Кроме того, заявлен уменьшенный расход топлива (он приведен в граммах на километр пути): от 42 до 50 г/км у легковых машин и автобусов, 58 г/км - у грузовых автомобилей. Скоростные показатели колеблются в пределах от 120 до 180 км/ч, а мощность двигателей - от 55 до 80 кВт.
North Korea announces "Naenara" brand vehicles: https://t.co/HBshpLGF4d pic.twitter.com/pBuRqRE1SW— Curtis Melvin 커티스 멜빈 (@CurtisMelvin) 15 января 2018 г.