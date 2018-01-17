У Северной Кореи появилась собственная марка автомобилей

В КНДР начнут выпускать автомобили Naenara. В модельный ряд производителя войдут легковые машины, микроавтобусы, большие автобусы и даже мини-грузовики.

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на заявление посольства Северной Кореи, автомобильную новинку оснастят кондиционером, электроприводом для стекол и боковых зеркал, системой старт-стоп, усилителем рулевого управления и задним датчиком парковки.

Кроме того, заявлен уменьшенный расход топлива (он приведен в граммах на километр пути): от 42 до 50 г/км у легковых машин и автобусов, 58 г/км - у грузовых автомобилей. Скоростные показатели колеблются в пределах от 120 до 180 км/ч, а мощность двигателей - от 55 до 80 кВт.