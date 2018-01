В Нидерландах обнаружены неизвестные картины Ван Гога

Наследие известного художника Ван Гога пополнилось сразу двумя ранее неизвестными рисунками, атрибутировать которые удалось после тщательного исследования.

Об этом сообщили в музее художника в Амстердаме в социальной сети Twitter.

NEWS - A new drawing by Vincent van Gogh has been discovered: The Hill of Montmartre with Stone Quarry, dating to March 1886. Read more: https://t.co/qbKozBm0c9 pic.twitter.com/pAPU6pV53E