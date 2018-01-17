В Нидерландах обнаружены неизвестные картины Ван Гога

Наследие известного художника Ван Гога пополнилось сразу двумя ранее неизвестными рисунками, атрибутировать которые удалось после тщательного исследования.

Об этом сообщили в музее художника в Амстердаме в социальной сети Twitter.

NEWS - A new drawing by Vincent van Gogh has been discovered: The Hill of Montmartre with Stone Quarry, dating to March 1886. Read more: https://t.co/qbKozBm0c9 pic.twitter.com/pAPU6pV53E — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) 16 января 2018 г.

Так, рисунок «Холм на Монмартре с каменоломней» 1886 года ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора.

Специалистам из музея художника удалось установить принадлежность произведений кистям Ван Гога после анализа тематики, стиля и использованных материалов произведения.

Однако ранее данная работа нигде не выставлялась и не входила в альбомы и каталоги произведений Ван Гога.

Кроме того, еще один рисунок ранее хранился в фондах самого музея.

В настоящее время оба произведения выставлены в музее Уильяма Сингера в городе Ларен в Голландии.

Ранее была найдена единственная фотография взрослого Винсента Ван Гога.