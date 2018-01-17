В Новочеркасске водитель иномарки напал на врачей из-за включенной сирены

В городе Новочеркасск Ростовской области водитель автомобиля марки Renault набросился с кулаками на водителя скорой помощи за то, что он включил сирену.

Согласно информации, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», конфликт случился 16 января во дворе жилого дома, куда медики, спешившие на вызов, и владелец иномарки заехали одновременно.

Водитель Renault отказался уступить дорогу автомобилю медработников, после чего водитель скорой включил сирену, что не понравилось дебоширу и он начал драку со своим оппонентом.

Неравнодушные очевидцы смогли успокоить хулигана и он отъехал в сторону, уступив дорогу карете скорой помощи.