В Новочеркасске водитель иномарки напал на врачей из-за включенной сирены
Дебошир отказался пропускать автомобиль медработников, которые спешили на вызов.
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда
В городе Новочеркасск Ростовской области водитель автомобиля марки Renault набросился с кулаками на водителя скорой помощи за то, что он включил сирену.
Согласно информации, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», конфликт случился 16 января во дворе жилого дома, куда медики, спешившие на вызов, и владелец иномарки заехали одновременно.
Водитель Renault отказался уступить дорогу автомобилю медработников, после чего водитель скорой включил сирену, что не понравилось дебоширу и он начал драку со своим оппонентом.
Неравнодушные очевидцы смогли успокоить хулигана и он отъехал в сторону, уступив дорогу карете скорой помощи.