Названа розничная стоимость автомобиля проекта «Кортеж»

Розничная стоимость автомобиля минимальной комплектации проекта «Кортеж» оценивается примерно от 6-7 миллионов рублей.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

«Мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости) — это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо «семерка» BMW с мотором V12 минус 15%», - подчеркнул он.

Проект «Кортеж» подразумевает создание семейства автомобилей, которое включает в себя лимузин, седан и минивэн на единой модульной платформе для первых лиц государства.

Также известно, что ответственным исполнителем проекта является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».

Производственным партнером выступает компания Sollers Вадима Шевцова.

Ранее сообщалось, что первые автомобили проекта «Кортеж» передали в эксплуатацию.