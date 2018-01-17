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Британец пытался сдержать чихание и порвал глотку

Наталия Майорова
05:11 17.01.2018
Пострадавший обратился в больницу с жалобами на невозможность говорить и боль в горле. Как удалось выяснить врачам, при надавливании на шею у пациента раздавался потрескивающий звук.
Британец пытался сдержать чихание и порвал глотку
Фото: Jeremy Maude moodboard / Globallookpress

В Великобритании произошел курьезный случай, в результате которого местный житель пытался сдержать чих и разорвал себе часть глотки.

Об этом сообщает журнал BMJ Case Reports.

По данным издания, мужчина обратился в больницу с жалобами на невозможность говорить и боль в горле. Как удалось выяснить врачам, при надавливании на шею у пациента раздавался потрескивающий звук.

Благодаря томографии удалось выяснить, что в клетчатке средостения у мужчины скопился воздух, а в нижней части глотки, где она соединяется с пищеводом, обнаружен разрыв.

Сообщается, что пациент получил травму при попытке сдержать чихание. В результате инцидента мужчине пришлось принимать пищу через трубочку, однако в настоящий момент его состояние улучшилось.

Кроме того, аналогичный случай произошел в прошлом году в США. Тогда 16-летняя фанатка одной известной группы попала в больницу с коллапсом легких после того, как от души подпевала своим кумирам на концерте. 

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