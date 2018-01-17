Под Воронежем пассажирский автобус опрокинулся в кювет – есть пострадавшие

Под Воронежем водитель междугороднего автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Автобус опрокинулся в кювет на трассе М-4 «Дон». Водитель не справился с управлением на скользком участке дороги», - говорится в сообщении.

Также стало известно о четырех пострадавших. Жертв удалось избежать.

В пресс-службе главного управления МВД по Воронежской области уточнили, что в инциденте пострадал один человек.