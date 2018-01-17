В Госдуме предложили МИД Польши брать на работу выпускников украинских вузов

Министерству иностранных дел Польши следует брать на работу выпускников из дипломатических вузов Украины.

С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов после появления информации о том, что выпускники Московского государственного института международных отношения будут уволены из польского ведомства.

Об этом передает РИА Новости.

«Жаль, что Польская республика регулярно поддается рецидивам русофобии, граничащей с клинической формой шизофрении. Безусловно, что польскому политическому истеблишменту выгодно поддержание страшных мифов о русской угрозе», - подчеркнул Милонов.

Он также заявил, что данный страх «не имеет рационального объяснения», а также отметил его связь с «приключениями пана Твардовского на Луне», чем с событиями в реальной жизни.

Также Милонов подчеркнул, что «настоящие титаны дипломатической мысли» проходят обучение в дипломатических вузах Украины. В связи с этим у поляков не должно возникать никаких вопросов.

Ранее в СМИ стало известно, что выпускников МГИМО намерены уволить из МИД Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.