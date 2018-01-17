Более 40 машин столкнулись на юге Чехии из-за снегопада

На юге Чехии в районе 99-го километра в обоих направлениях скоростной магистрали Прага-Братислава столкнулись более 40 автомобилей. Причиной массового ДТП стал обильный снегопад.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Южно-Моравского края Петра Замечника.

Отмечается, что движение в обоих направлениях на данном отрезке в настоящее время перекрыто. Водители вынуждены прибегать к объездам по местным автодорогам.

«Среди попавших в аварию машин много грузовиков, пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь», - подчеркнул Замечник.

Также известно, что в результате массового ДТП пострадали около 10 человек. Один из них получил ранения средней степени тяжести.

Как отметил представитель полиции, главной причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий – водители превысили скорость на скользкой дороге, причем многие оказались не приспособленными к движению в данных обстоятельствах.

По сообщению краевого отделения полиции, в других регионах республики сообщается о более сотни ДТП различного масштаба. По причине этого пресс-служба президиума полиции обратилась к водителям с призывом отказаться в ближайшие дни от пользования автотранспортом без крайней необходимости.

Как сообщают синоптики, дневная температура воздуха до конца недели на всей территории Чехии будет сохраняться на уровне от +2…-2 градусов Цельсия с сильным ветром и обильным снегопадом. Местами пройдет дождь.