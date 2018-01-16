Всемирный банк может лишить Украину гарантий на 800 миллионов долларов

Всемирный банк (ВБ) может лишить Украину гарантий на суму 800 миллионов долларов, если Верховная рада примет закон об антикоррупционном суде в его нынешней редакции, которую предложил украинский лидер Петр Порошенко.

Как сообщает «Европейская правда», накануне руководитель представительства ВБ на Украине, в Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен направила письмо с соответствующим предупреждением спикеру Верховной рады Андрею Парубию и главе администрации украинского президента Игорю Райнину.

«Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ на Украине», — говорится в письме Всемирного банка, копия которого есть в распоряжении редакции газеты.

В частности ВБ рекомендует ввести в закон норму, которая будет определять точное количество судей антикоррупционного суда и квалификационные требования к ним. Всемирный банк также не поддерживает квотный принцип назначения судей и выступает с предложением ветировать кандидатуры нечестных претендентов.

Ранее сообщалось, что представитель МВФ Йост Люнгман назвал три условия дальнейшего сотрудничества с Украиной: создание Антикоррупционного суда как независимого учреждения, сохранение нормальных условий работы для Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение независимой от СБУ «прослушки» для НАБУ.

Напомним, МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы на Украине, предусматривающий увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет. Документ также отменяет назначение пенсии за выслугу лет для некоторых профессий и особые условия для выхода на пенсию для отдельных категорий работников.