Курникова и Иглесиас впервые показали своих детей
Бывшая российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова, которая впервые стала мамой совсем недавно, а также ее 42-летний возлюбленный испанский певец Энрике Иглесиас впервые показали своих новорожденных детей.
Снимки звездная пара опубликовала на своих страницах в социальной сети Instagram.
36-летняя Курникова родила двойняшек 16 декабря в Майами. Также известно, что новорожденная девочка получила имя Люси, а мальчик – Николас.
Оба родителя подписали фотоснимки «My Sunshine», что в переводе с английской означает «Мое солнышко».
Согласно ряду СМИ, официально пара не жената, хотя они вместе уже 16 лет. О беременности Курниковой известно не было. На протяжении девяти месяцев звездной паре удалось утаить ожидаемое пополнение.
Ранее сообщалось, что теннисистка Анна Курникова родила близнецов от Энрике Иглесиаса.