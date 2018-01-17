Курникова и Иглесиас впервые показали своих детей

Бывшая российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова, которая впервые стала мамой совсем недавно, а также ее 42-летний возлюбленный испанский певец Энрике Иглесиас впервые показали своих новорожденных детей.

Снимки звездная пара опубликовала на своих страницах в социальной сети Instagram.

My Sunshine Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST

36-летняя Курникова родила двойняшек 16 декабря в Майами. Также известно, что новорожденная девочка получила имя Люси, а мальчик – Николас.

Оба родителя подписали фотоснимки «My Sunshine», что в переводе с английской означает «Мое солнышко».

My Sunshine Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 16, 2018 at 9:39 PST

Согласно ряду СМИ, официально пара не жената, хотя они вместе уже 16 лет. О беременности Курниковой известно не было. На протяжении девяти месяцев звездной паре удалось утаить ожидаемое пополнение.

Ранее сообщалось, что теннисистка Анна Курникова родила близнецов от Энрике Иглесиаса.