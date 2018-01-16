Вучич назвал терактом убийство влиятельного сербского политика в Косово

Президент Сербии назвал терактом убийство влиятельного политика Оливера Ивановича в Косово. Об этом Александр Вучич заявил после экстренного заседания Совбеза страны.

С лидерами Сербии и Косово связалась по телефону глава европейской дипломатии Федерика Могерини. По ее словам, виновные в нападении должны как можно скорее предстать перед судом. Преступников сейчас ищут.

Лидер косовских сербов Иванович был застрелен утром у входа в здание своей партии. Он получил пять огнестрельных ранений. Спасти мужчину врачам не удалось.

В нескольких кварталах от места полиция нашла сожженный автомобиль без номеров - предполагается, что именно на нем передвигались нападавшие.