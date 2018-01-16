В сторону Земли несутся два крупных астероида

Сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского Федерального университета Павел Скрипниченко рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, какие яркие космические явления ожидают жителей планеты в 2018 году.

По его словам, 31 января нас ждет полное затмение Луны. Произойдет это в 7:00 по мск. Луна будет багрово-красного оттенка. Кровавую луну увидят жители Северной Америки, Европы и России - центральной части. Это первое затмение 2018 года.

Второе лунное затмение будет наблюдаться в июле 2018 года на большей части Европы, Азии, Юге Северной Америки, Австралии, Антарктиде, Южной Америке. Солнечных затмений на территории России в этом году не случится.

«В конце января нас ждет два сближения с астероидами. Астероиды 1993 VD и 2003 CA4 пройдут на большом расстоянии, специалисты не видят в них угрозы. Помимо этого, сможем посмотреть на астероид Весту - один из крупнейших в главном астероидном поясе», - рассказал Скрипниченко.

18 января Веста вступит в противостояние с Землей и будет находиться на минимальном расстоянии. По некоторым оценкам, возможно, астероид будет виден невооруженным глазом. Произойдет это в районе 7 утра по московскому времени. 19 января событие уже закончится.

Ученый отметил, что наблюдаться явление будет как маленькое туманное пятнышко в созвездии рака. Яркость Весты составляет 6,2 звездной величины. Ее будет видно в бинокль, а отличить можно по следующим признакам, астероид не будет мерцать в отличие от звезд, но будет не очень быстро, но ощутимо смещаться, и таким образом его можно заметить.

Случай интересен тем, что астероиды крайне редко видны невооруженным глазом, бывает это в случае близкого прохождения от земли, а вот объекты главного пояса наблюдаются только в противостоянии, вот это удачное противостояние, поэтому можно будет попробовать посмотреть, также отметил Скрипниченко.

Самый крупный астероид под номером 144332 пролетит в сентябре 2018 года. Его оценочный диаметр составляет 1300 метров. Пролетит на расстоянии восьми миллионов километров от поверхности планеты. Интересен он тем, что точно еще не известен его диаметр колеблется от 1300 до 2900 метров.