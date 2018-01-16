В среду в Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Синоптики ожидают серьезное усиление ветра в Москве в среду, 17 января, из-за чего в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщил RT со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем ожидается от -4 до -6 градусов по Цельсию, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, в некоторых районах столицы пройдет небольшой снег.

Кроме Москвы и Подмосковья, такая же погода ожидается в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.