Поклонская потребовала у ГПУ начать расследование в отношении Порошенко из-за участия в госперевороте на Украине

Наталья Поклонская потребовала от Генпрокуратуры Украины привлечь к ответственности Порошенко, Авакова, Турчинова и Кличко из-за участия в госперевороте на Украине.

Как отметила Поклонская в своем обращении к генпрокурору Украины Юрию Луценко, после госпереворота в украинском обществе был нарушен мирный порядок устройства.

«Были уничтожены целые населенные пункты, фактически осуществляется геноцид украинского народа по языковому признаку и политическим взглядам», - говорится в обращении.

Поклонская подчеркнула, что политики, стоявшие у руля Украины во время госпереворота, создали «преступную организацию, объединенную единым умыслом, который заключался в совершении тяжких преступлений против национальной безопасности Украины».

Депутат отметила, что нынешние руководители виновны в госизмене, создании незаконных вооруженных формирований и террористических групп, а также финансировании терроризма и организации массовых беспорядков.