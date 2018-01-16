В поддержку выдвижения Путина россияне собрали более миллиона подписей

Действующего главу России Владимира Путина поддержали более миллиона россиян как кандидата на предстоящие выборы президента РФ в марте 2018 года, сообщили в предвыборном штабе российского лидера.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — отметили в штабе Путина.

Ранее начал работать официальный предвыборный сайт Владимира Путина по адресам putin2018.ru и путин2018.рф, на которых можно узнать о биографии действующего президента, а также ознакомиться с «дневником» его избирательной кампании и списком доверенных лиц.

Накануне глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила, что максимальное число кандидатов в избирательном бюллетене на предстоящих выборах президента России будет равно 19.