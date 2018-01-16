Друзья вокалистки The Cranberries рассказали о депрессии и психическом расстройстве певицы
Друзья ирландской певицы Долорес О'Риордан рассказали о том, что у певицы перед смертью была затяжная депрессия.
Фото: Rudi Keuntje Geisler / Fotopress / globallookpress
По словам близких друзей вокалистки The Cranberries Долорес О'Риордан, скончавшейся в Лондоне 15 января, в последние дни перед смертью она находилась в подавленном настроении.
Как рассказали в кругу друзей певицы, ее постоянно мучали боли в спине, из-за чего группа не проводила больших концертных турне. Отмечается, что у ирландки также было диагностировано биполярное расстройство, сообщает TMZ.
Долорес О'Риордан неожиданно скончалась в отеле Hilton в Лондоне, куда она приехала для записи новой песни. Полиция не смогла назвать причину смерти 46-летней артистки, назвав ее «необъяснимой».