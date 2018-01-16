Уровень Байкала упал ниже критической отметки

Уровень озера Байкал понизился ниже критической отметки на шесть сантиметров, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его мнению, дальше тенденция будет сохраняться, прогноз отрицательный.

«По данным на сегодняшний день, уровень Байкала - ниже порогового значения, которое определено 456 метров по Тихоокеанской шкале отметок - на шесть сантиметров - ниже отметок (456 метров - предельный минимальный уровень - прим. ред.)», - отметил он.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что о проблеме Байкала говорят последние четыре года, его уровень продолжает снижаться, и сейчас он достиг самой низкой отметки.

«Последние четыре года на слуху, но вот сейчас этот уровень ниже, чем в 2015-2017 году», - добавил Вильфанд.

К началу мая 2018 года, по прогнозам метеорологов, будет зафиксирован рекордно низкий уровень озера, сказал глава Гидрометцентра.

Ранее ученые заявляли, что главной опасностью для озера Байкал являются лесные пожары. Они уверены, что антропогенный фактор несравним с воздействием дыма от возгораний. Такое мнение было высказано на Байкальском водном форуме в Иркутске в сентябре прошлого года.