Умер знаменитый новосибирский участник КВН Владимир Дуда

Известный шоумен, участник команды КВН Владимир Дуда скоропостижно скончался в Новосибирске после перенесенного инсульта, сообщила в своем Facebook телеведущая Татьяна Лазарева. Отмечается, что капитан легендарной команды Новосибирского госуниверситета попал в реанимацию 11 января.

«Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли», — написала телеведущая.

Дуда был участником команды «Сборная НГУ», когда она становилась чемпионом Высшей лиги КВН в 1987−88, 1991 и 1993 годах. С 1997 по 1998 год он был капитаном команды. При том, что Дуда закончил мехмат Новосибирского университета и некоторое время занимался программированием, он также вел корпоративные мероприятия и эфиры на «49 канале».