Отчет о миссии «Лунохода-2» рассекречен 45 лет спустя
Холдинг «Российские космические системы» опубликовал рассекреченный отчет о лунной миссии СССР и полете автоматической станции «Луна-21» и аппарата «Луноход-2» в 1973 году.
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В день 45-летия советской лунной миссии холдинг «Российские космические системы» опубликовал рассекреченный отчет о полете автоматической станции «Луна-21» и высадке на поверхность спутника Земли аппарата «Луноход-2».
Миссия длилась с 16 января по 10 мая 1973 года. В первой части отчета рассказывается о работе комплекса и бортовой аппаратуре самих космических аппаратов, а во второй части рассказывается о системе управления наземного комплекса связи «Сатурн-МС».
Во время миссии «Лунохода-2» использовалась уникальная для своего времени лазерная система связи и определения координат, которая впервые в мире была применена для передачи информации для управления луноходом.
Полный отчет доступен на сайте холдинга.