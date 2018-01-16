Отчет о миссии «Лунохода-2» рассекречен 45 лет спустя

В день 45-летия советской лунной миссии холдинг «Российские космические системы» опубликовал рассекреченный отчет о полете автоматической станции «Луна-21» и высадке на поверхность спутника Земли аппарата «Луноход-2».

Миссия длилась с 16 января по 10 мая 1973 года. В первой части отчета рассказывается о работе комплекса и бортовой аппаратуре самих космических аппаратов, а во второй части рассказывается о системе управления наземного комплекса связи «Сатурн-МС».

Во время миссии «Лунохода-2» использовалась уникальная для своего времени лазерная система связи и определения координат, которая впервые в мире была применена для передачи информации для управления луноходом.

Полный отчет доступен на сайте холдинга.