Митингующие возле Верховной рады в Киеве сожгли российский флаг

Участники акции протеста движения «Освобождение» в ходе потасовки с полицией в центре Киева у здания Верховной рады сожгли российский флаг, сообщает ТАСС. Помимо этого, демонстранты, выступающие за принятие закона о так называемой реинтеграции Донбасса, начали жечь покрышки у одного из входов в парламент.

Отмечается, что бойцы Нацгвардии и полицейские Украины пытаются воспрепятствовать акции. Они применили слезоточивый газ, на что радикалы ответили потасовками, закидали полицейских булыжниками и покрышками.

Один правоохранитель получил ранения, а одного из митингующих задержали и доставили в отделение полиции, сообщила пресс-служба МВД по Киеву. По ее данным, «ситуация в районе Рады пока остается контролируемой». Прибывшие на место пожарные бригады потушили огонь от горящих покрышек.

Возглавляют движение «Освобождение» депутаты Рады Семен Семенченко и Егор Соболев. Они заявили, что продолжат митинг у здания украинского парламента. В данный момент к зданию стянуты наряды полицейских и военнослужащих Национальной гвардии - почти четыре тысячи человек.