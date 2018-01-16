Сатановский рассказал, кто пытается свергнуть действующее правительство Ирана

Иранские консерваторы использовали протесты в стране для того, чтобы свергнуть правительство реформаторов, находящееся сейчас у власти. Так считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Не бывает такого, чтобы даже частичное улучшение макроэкономики завтра оказалось на полках магазинов. Да, там уровнем жизни население искренне недовольно. Это недовольство и было канализовано консерваторами в попытку "сбросить" правительство реформаторов. Попытка провалилась», - отметил эксперт в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».

В конце декабря в Иране начались массовые беспорядки, которые продолжились до 5 января текущего года. Поводом для уличных протестов стали экономическая ситуация, высокие цены и безработица. Кроме того официальный Тегеран обвинил США и ряд западных государств в подстрекательстве к беспорядкам. В результате массовых акций протеста, по последним данным, погибли 25 человек, около 400 арестованы и находятся под стражей. По словам представителя судебных властей Ирана Голам-Хоссейна Мохсени Эжеи, что некоторые участники демонстраций имели контакты с иностранными элементами за рубежом.