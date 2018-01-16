Google случайно показал «секретный американский самолет»
Американский блогер Тайлер Глокнер обнаружил на спутниковых снимках штата Флорида объект, похожий на секретную разработку ВВС США.
Фото: secureteam10 / youtube
Блогер из США обнаружил секретный самолет, разрабатываемый для нужд ВВС на спутниковых снимках штата Флорида в Google Earth.
По словам самого Глокнера, аэродром, на котором был обнаружен таинственный объект, принадлежит компании Pratt & Whitney, которая является одним из передовых предприятий в разработке авиационных двигателей.
Объект несколько напоминает самолет SR-72, разрабатываемого корпорацией Lockheed Martin.
По неподтвержденным данным, SR-72 создается на базе самолета-шпиона SR-71, который использовался США с 1966 по 1998 годы.