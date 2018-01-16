Владелец подводной лодки, с которой пропала шведская журналистка, официально обвинен в убийстве

В прокуратуре Копенгагена сообщили об официальном предъявлении обвинений в убийстве шведской журналистки владельцу подводной лодки «Наутилус» Петеру Мадсену, сообщает РИА Новости.

Ранее издание The Local писало, что все части тела журналистки Ким Валль были найдены на борту подлодки спустя четыре месяца поисков. Кроме того, СМИ писали, что у берегов Дании водолазы нашли руку погибшей. Также под водой у берегов Копенгагена была найдена пила.

Ранее Мадсен признался, что расчленил тело журналистки, однако он отрицал обвинения в убийстве, утверждая, что девушка умерла по случайности в результате отравления угарным газом, хотя прежде он уверял, будто Валль погибла из-за удара тяжелого люка подлодки.