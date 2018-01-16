Перебитые кабели и отсутствие связи: ВСУ устроили ДНР новую «блокаду»

Из-за перебитого на линии соприкосновения с ВСУ кабеля ДНР фактически оказалась без связи.

Информацию о случившемся ЧП сайту телеканала «Звезда» эксклюзивно рассказал председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Несколько дней назад был перебит кабель вблизи линии соприкосновения, на территории, подконтрольной Украине. По предварительной информации, кабель перебит в нескольких местах. Для того чтобы ремонтные бригады смогли его восстановить – нужны гарантии безопасности. Но из-за обстрелов "режима тишины" никакого нет. К сожалению, вдоль линии соприкосновения со стороны Украины постоянно идут обстрелы», - рассказывает Пушилин.

По его словам, к решению возникшей проблемы также подключилось ОБСЕ.

«К вопросу уже подключилось ОБСЕ, они уже начали включаться в данный процесс. Технические специалисты дают пессимистичные оценки, что ремонтные работы могут занять до месяца. Наши возможности, касающиеся технической стороны вопроса связи – к сожалению ограничены. У нас не хватает генераторов для обеспечения нормальной связи, поэтому есть определенные сложности», - заявил Пушилин.Также, по сообщениям местных жителей, связь и в ЛНР работает с перебоями.